"التجمع" المعارض بالمغرب يكلف أمينه للتفاوض مع الحكومة

قالت قيادات من حزب التجمع الوطني للأحرار اليميني المعارض في المغرب لـ"العربية"، إن "اجتماع المكتب السياسي في مدينة الدار البيضاء، فوض صلاح الدين مزوار، الأمين العام للحزب لإدارة مفاوضات الدخول في الحكومة".

واتفق الحزب على الرجوع لبرلمان الحزب للموافقة النهائية على الدخول في تحالف حزبي مشكل للحكومة، مع إدارة المفاوضات مع رئيس الحكومة بطريقة سياسية، بعيدا عن حسابات عدد الوزارات، فالحزب يريد أن يكون شريكاً في السياسات الحكومية وليس تكملة عددية.

وسيطلب الحزب إعلان برنامج حكومي جديد، وتقديم تصريح حكومي جديد أمام البرلمان، وميثاقا جديدا للأغلبية يساهم الحزب في صياغته، ما يشير إلى ولادة نسخة ثانية لأول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب.