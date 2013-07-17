عودة الرئيس سرّ دولة

تتفنن السلطة في إجبار الجزائريين على معايشة القلق، وتتقن فن إثارة أعصاب الجزائريين في كل شيء، حتى عندما يتعلق الأمر بخبر سعيد كعودة رئيس الجمهورية، بخيلة هذه الدولة على شعبها المصدوم في كل شيء حتى في “صدقة” بحجم معلومة تخبر الشعب بموعد عودة رئيسه.

منذ الساعة 11 صباحا، وتماما مثلما كان العالم أمس يستقصي عن مكان تواجد الجاسوس الأمريكي سنودن، وعن الطائرة التي ستقله من مطار موسكو، وإلى أين سيتوجه إن حسم وجهة لجوئه، كان الجزائريون يستقصون أخبار عودة الرئيس، ويتابعون مسار طائرته الرئاسية التي قالت وكالات الأنباء من باريس إنها وصلت إلى هناك، ثم أقلعت لاحقا.

ولأن عودة الرئيس سر من أسرار الدولة لم يكشف الوزير الأول عبد المالك سلال وهو في مدينة تيزي وزو للصحفيين الحقيقة (على افتراض أن كان يعلم)، ولم يخرج علينا وزير الاتصال ليمارس الاتصال الذي دافع عنه في ملتقى الاتصال المؤسساتي قبل شهر، ويبشر الجزائريين بعودة الرئيس، ودون أن “يحن” التلفزيون الجزائري على الجزائريين بخبر عاجل، في مقام عودة الرئيس.

لا أفهم لماذا أحاطت السلطة عودة الرئيس بوتفليقة من رحلة علاج بهذه السرية، لكل دولة أسرارها السياسية والأمنية والقومية، لكن ليس منها عودة رئيس من رحلة علاج، ولا أفهم لماذا السلطة في الجزائر مغرمة بتسليم الجزائريين إلى وكالات الأنباء والمواقع الفرنسية والقنوات التلفزيونية الأجنبية عامة، فهي التي تخبرهم عن صحة الرئيس وعن نقله من مستشفى “فال دوغراس” إلى مركز “ليزانفاليد”، وهي التي تخبرهم بفضائح سوناطراك والمسؤولين أيضا.

دفعني الفضول المهني الى أن أستقصي مسار طائرة الرئيس بوتفليقة عبر هذا الموقع www.flightradar24.com الذي يتيح متابعة كل الرحلات الجوية من وإلى أي منطقة في العالم، فلم يكن أحد متأكدا من أن الرئيس عائد بالفعل، ربما الوحيد الذي كان يعلم بعودة الرئيس بوتفليقة هو عمر غريب، وليس غريبا أن يعلن غريب قبل أيام قليلة عن عودة “صاحب البوتيكة” قبل الوزير الأول نفسه.

نحن دولة استثنائية بامتياز، مرض الرئيس سر، وصحته سر، وصوته سر أيضا، وعودته سر أيضا.

* نقلا عن "الخبر" الجزائرية