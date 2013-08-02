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الحدث والصورة

غرافيتي معارض لحركة النهضة في تونس غرافيتي معارض لحركة النهضة في تونس الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
تحالف المرزوقي والغنوشي على محك الأحداث تحالف المرزوقي والغنوشي على محك الأحداث الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
أحد ضحايا المواجهات في جبل الشعانبي أحد ضحايا المواجهات في جبل الشعانبي الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
القاتل المشتبه به في اغتيال محمد البراهمي القاتل المشتبه به في اغتيال محمد البراهمي الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
جبل الشعانبي بمحافظة القصرين جبل الشعانبي بمحافظة القصرين الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
الناشط السياسي المغتال محمد البراهمي الناشط السياسي المغتال محمد البراهمي الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
احتجاجات متواصلة في سدي بوزيد مهد الثورة احتجاجات متواصلة في سدي بوزيد مهد الثورة الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
صورة منسوبة للجنود المغتالين في الشعانبي صورة منسوبة للجنود المغتالين في الشعانبي الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013

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