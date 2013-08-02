الحدث والصورة

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السبت 1 صفر 1442 هـ - 19 سبتمبر 2020
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غرافيتي معارض لحركة النهضة في تونس
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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تحالف المرزوقي والغنوشي على محك الأحداث
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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أحد ضحايا المواجهات في جبل الشعانبي
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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القاتل المشتبه به في اغتيال محمد البراهمي
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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جبل الشعانبي بمحافظة القصرين
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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الناشط السياسي المغتال محمد البراهمي
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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احتجاجات متواصلة في سدي بوزيد مهد الثورة
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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صورة منسوبة للجنود المغتالين في الشعانبي
الجمعة 25 رمضان 1434 هـ - 02 أغسطس 2013
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