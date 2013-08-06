استعادة الثورات المغدورة

لم يكن محمد البوعزيزي إخوانياً ولا سلفياً ولا يسارياً، فلا شأن له بالسياسة أساساً . كان مجرد مواطن كادح وبسيط، طفح به الكيل إثر صفعة تلقاها من مجندة أو شرطية مرور رأت أن مكان عربة الخضار التي يقودها يعيق حركة المرور، فتجاوزت ما يمنح لها القانون من سلطة وصفعت الشاب الشغيل، وكانت تلك الصفعة ما أدى إلى نفاد صبره، حين شعر بعبثية حياته كلها وانسداد الأفق في عينيه وأمام وجهه، فقرر أن يحرق نفسه، هروباً من حياة بائسة مهدورة الكرامة، لتهبّ تونس من أقصاها إلى أقصاها .

المجتمع كله طفح به الكيل، كما البوعزيزي ذاته، لم يكن المجتمع ينتصر لبوعزيزي فقط، إنما كان يثأر لنفسه . الذين هبّوا كانوا هم المواطنين التوانسة العاديين، رجالاً ونساءً، خرجوا عفوياً من دون توجيهات حزب أو جماعة . فيما بعد سيتكرر هذا المشهد في مصر وفي بلدان عربية أخرى .

لم تكن تلك مؤامرة حيكت في واشنطن أو لندن أو أنقرة . كان القديم قد فقد مشروعيته، ولكن الجديد لا يستطيع أن يولد بعد، إذا ما تذكرنا عبارة غرامشي الشهيرة، ولأنها حركة عفوية، في أغلبها الأعم، كان من الطبيعي أن يعتلي موجتها الأكثر جاهزية والأفضل تنظيماً، حتى لو كان الأكثر رجعية والأبعد عن أهدافها الحقيقية التي هبّت من أجلها، وأن تتداعى العواصم، بعيدها وقريبها، إما لتخريبها وحرفها عن أهدافها، أو لتوجيهها في الوجهة “الآمنة” بحيث لا تطول مصالح هذه العواصم، وكان ما كان .

في حديثه مع قناة “الحياة 2” المصرية منذ ليلتين ذكّرنا الدكتور محمد البرادعي أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 اندلعت على خلفية أزمة عميقة يعيشها المجتمع المصري . كانت الثورة رداً على الأزمة ومسعى للخروج منها . في مصر نسبة أمية تفوق 30%، وفيها فقر شديد، وفيها عطالة عن العمل عالية النسبة، وتراجعت مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة وتهمّش دورها . الثورة جاءت من أجل مصر قوية، معافاة، تؤمّن لشعبها الحياة الحرة الكريمة والخدمات الاجتماعية المتطورة، وحين تصبح مصر بتسعين مليون مصري متعلم، يشعرون بالعزة والكرامة، فإنها ستصبح إحدى أهم الدول التي تتمتع بما وصفه القوة الناعمة .

ما تحتاجه مصر، وما تحتاجه تونس، وما تحتاجه المجتمعات التي شهدت التغييرات، هو تصحيح المسار، وإعادة الثورات إلى مجرى الأهداف التي من أجلها قامت .

نقلاً عن صحيفة "الخليج"