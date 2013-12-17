بين المدن الثلاث

من باريس إلى المغرب، هناك تقريبا 6 طائرات يومية، والمسافة المقطوعة بين العاصمة الفرنسية ومدينة الدار البيضاء المغربية ساعتان ونصف، والطائرة ممتلئة عن آخرها بالركاب، هذا هو حال السياحة والتجارة المنتعشة بين المغرب وأوروبا فى بلد يتقدم ولو ببطء، ويصلح أحواله ببطء أيضا، ولكنه فى النهاية تقدم للأمام فى السنوات الأخيرة.

زيارتى للدار البيضاء كانت للمشاركة فى محاضرة حملت عنوان «تيارات الإسلام السياسى أمام تحدى الواقع»، وأقيمت فى إحدى أكبر الجامعات الخاصة: HEM (الدارسة فيها باللغة الفرنسية) وحضرها ما يقرب من 300 شخص.

وقد شاركنى فى هذه الندوة د. على حامى الدين، سكرتير حزب العدالة والتنمية، المشارك فى السلطة والمنتمى للتيار الإسلامى (قريب من مدرسة الإخوان المسلمين)، وهو شخص دمث الخلق، وأستاذ قانون متمكن، وأعرفه منذ سنوات، وقال قبل الندوة وأثناءها إن الإخوان فى مصر ارتكبوا أخطاء ويتحلمون جزءا من المسؤولية، ولكنه حّمل القوى المدنية والجيش مسؤولية أكبر عما جرى فى مصر، والثانية هى التونسية سعيدة بن جرش، اليسارية الثورية السابقة والعضو الحالى فى حزب نداء تونس، والتى قالت لى قبل الندوة إنى متفائل بتونس أكثر مما يجب، وإن حزب النهضة تماما مثل الإخوان المسلمين فى مصر، وإن المسار الديمقراطى لن يستطيع تنحية حركة النهضة عن السلطة (وهو ما لا أراه)، وختمت: يا حظكم السعيد أن القوات المسلحة عندكم حسمت الموقف.

أما المتحدثة الثالثة، فهى زعيمة الحزب الاشتراكى الموحد نبيلة منيب، والتى هاجمت العدالة والتنمية بشدة، وطرحت خطابا ثوريا فى قراءة الأوضاع السياسية فى المغرب والعالم العربى، وتحدثت بشكل جرىء عن ضرورة وجود نظام ملكى برلمانى فى المغرب.

النقاش كان فى مجمله هادئا ومحترما مثل طبيعة أهل المغرب، وإن لم يخلو الأمر من قيام شخص واحد من بين كل الحاضرين برفع شعار رابعة، وهتف «الانقلاب هو الإرهاب»، وهو ما أثار استهجان الحاضرين، ومن بينهم القيادى فى العدالة والتنمية، وقلت له لا تفعل مثل أصدقائك الإخوان فى مصر، وصفق جانب من الحضور.

هناك سؤالان طرحا بخصوص الأوضاع فى مصر: الأول عن دور الجيش فى السياسة، والثانى حول ضحايا رابعة.

والإجابة أن تدخل الجيش فى المسار السياسى كان إنقاذاً للبلاد من مسار أسوأ بكثير، كان سيدخلنا فيه الإخوان إلى ساحة الحرب الأهلية، وأن المغرب لم يشهد شيوخا مثل شيوخ مرسى، كفّروا الناس ودعوا على الشعب، ولم يروا ميليشيات فى الشوارع بديلة للشرطة، ولم يعرفوا مؤامرات على الجيش وأمن مصر القومى.

واعتبرت أن نجاح الأحزاب السياسية فى بناء بديل ديمقراطى سيجعلها قادرة بالتفاوض والضغط على وضع ولاية كاملة للسلطة المدنية على كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة العسكرية.

أما ضحايا العنف فى مصر، سواء فى عهد ثورة يناير أو مرسى أو فى العهد الحالى، أى قبل وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة (600 قتيل، بينهم 40 فرد أمن وضابطاً)، فلابد أن تكون هناك جهة تحقيق مستقلة وجادة لنعرف من المسؤول عن سقوط هذا العدد من الضحايا، ونعرف كما كتبنا من قبل «بأى ذنب قتلوا؟».

المغرب بلد عظيم، وشعبه راق، وهناك تنوع، وثراؤه طبيعى، من الصعب أن تجده فى بلد آخر، وعرفت فى عهد الملك الحالى محمد السادس إصلاحات من داخل النظام والدولة، صحيح أن بعض هذه الإصلاحات حقيقى، ولم تكن مبرراً للجمود والتبلد كما جرى فى عهد مبارك، إنما تظل غير كافية ولم تصل بعد للحد المطلوب.

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"