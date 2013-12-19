تهديد بالاغتيال يصل الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس

أورد موقع إذاعة "موزاييك" - نقلاً عن تصريح للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري- أنّ الأمين العام لمنظمة الشغل حسين العباسي تلقى اليوم الخميس رسالة تهديد بالقتل.

وقال الطاهري إن الرسالة تضمنت خطابا دينيا من أطراف مجهولة قالت إنها ستستهدف الأمين العام لاتحاد الشغل بعملية تفجيرية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشل بوعلي المباركي، إن العباسي قد سبق أن تعرض إلى تهديدات بالتصفية الجسدية.

وللتذكير فإن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل عرفت توتراً في السابق بحركة النهضة، حيث حملته قيادات في الحزب الحاكم المسؤولية عن إفشال حكم النهضة الإسلامية، بسبب كثرة الإضرابات العمالية.

لكن هذه العلاقة عرفت تحسناً هاماً، خلال الفترة الأخيرة بعد الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد وأمينه العام في إنجاح الحوار الوطني، والتوصل إلى اختيار رئيس جديد للحكومة.

وكان القيادي في حركة النهضة، والرجل الثاني في الحكومة نور الدين البحيري، قد أشاد في حوار تلفزيوني باتحاد الشغل، وقال "إنه مدرسة للديمقراطية".

وللإشارة فإن أحزاب المعارضة، قد عبرت عن رفضها للطريقة التي تم بها اختيار رئيس الحكومة الجديد، مهدي جمعة، وحملت المسؤولية على المنظمات الراعية للحوار وخاصة اتحاد الشغل.

ويخضع حسين العباسي منذ أشهر لحراسة أمنية مشددة باعتبار وجود تهديدات جدية باغتياله.