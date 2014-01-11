عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر

ليبيا - الاسبوع في صور

ضابط ليبي يفحص وثائق المهاجرين في طرابلس ضابط ليبي يفحص وثائق المهاجرين في طرابلس السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
ضابط ليبي يوجه طوابير المهاجرين تمهيداً لفحص وثائقهم في طرابلس ضابط ليبي يوجه طوابير المهاجرين تمهيداً لفحص وثائقهم في طرابلس السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي مجتمعاً مع ممثلي شركات النفط في طرابلس وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي مجتمعاً مع ممثلي شركات النفط في طرابلس السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
مواطنون يتفقدون موقع انفجار في منطقة الماجورى امام مقر المحكمة في بنغازي مواطنون يتفقدون موقع انفجار في منطقة الماجورى امام مقر المحكمة في بنغازي السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
سفينة ابن عوف في مرفأ طرابلس بعد مهاجمتها سفينتين حاولتا تحميل كمية من النفط من السدرة سفينة ابن عوف في مرفأ طرابلس بعد مهاجمتها سفينتين حاولتا تحميل كمية من النفط من السدرة السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
البغدادي المحمودي (يسار) آخر رئيس وزراء بعهد القذافي اثناء مثوله امام المحكمة في طرابلس البغدادي المحمودي (يسار) آخر رئيس وزراء بعهد القذافي اثناء مثوله امام المحكمة في طرابلس السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
ثوار سابقون يصعدون لطائرة في مطار طرابلس تمهيداً لإنضمامهم لمعسكر تدريب في ايطاليا ثوار سابقون يصعدون لطائرة في مطار طرابلس تمهيداً لإنضمامهم لمعسكر تدريب في ايطاليا السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014
ثوار سابقون ينضمون الى الجيش الليبي بطريقهم لمعسكر تدريب في ايطاليا ثوار سابقون ينضمون الى الجيش الليبي بطريقهم لمعسكر تدريب في ايطاليا السبت 9 ربيع الأول 1435 هـ - 11 يناير 2014

المزيد من ألبومات الصور

المزيد

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر