ليبيا - الاسبوع في صور

وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي مجتمعاً مع ممثلي شركات النفط في طرابلس

وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي مجتمعاً مع ممثلي شركات النفط في طرابلس

مواطنون يتفقدون موقع انفجار في منطقة الماجورى امام مقر المحكمة في بنغازي

مواطنون يتفقدون موقع انفجار في منطقة الماجورى امام مقر المحكمة في بنغازي