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أجواء احتفالية ترافق المصادقة على دستور تونس

المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
مصطفى بن عرفة مصطفى بن عرفة الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014
المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية الاثنين 25 ربيع الأول 1435 هـ - 27 يناير 2014

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