مغاربة حاضرون في المشهد الاجتماعي بساحل العاج

حافظت الجالية المغربية في ساحل العاج على وجودها في هذا البلد رغم الحرب الأهلية التي مر بها.

ليلى تقيم في أبيدجان منذ ثلاثة عقود، وهي تعرض في هذا السوق كما آخرين بضائع ومنتجات مغربية، والمغاربة يعتبرون أنفسهم جزءاً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة .

ولا يقتصر الحضور المغربي في ساحل العاج على جالية من التجار، حيث إن استثمارات صناعية ومصرفية ضخمة جعلت من الشركات والمصارف المغربية أقوى منافس للبنوك والشركات الفرنسية .

العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يواصل جولته الإفريقية حدد في خطاب من أبيدجان الخيارات الاستراتيجية الجديدة للمملكة، فالبعد الاقتصادي أداة لتقوية العلاقات السياسية والشراكة يحظى بالأولوية .

جولة العاهل المغربي في غرب إفريقيا - مجال النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي الفرنسي في القارة السمراء دخلت أسبوعها الثاني - ومع أن الجولة تزامنت مع توتر مفاجئ في العلاقة مع فرنسا فقد رفض مصدر مغربي رفيع المستوى أي ربط بين الجولة الملكية والأزمة مع فرنسا، وقال إنها أزمة مفتعلة وعابرة بسبب عداء جهات فرنسية للمغرب.