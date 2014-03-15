الجزائر تقضي على 7 من عناصر القاعدة على حدود تونس

قضت قوات الجيش الجزائري على سبعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالقرب من منطقة الماء لبيض بولاية تبسة شرقي الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل على متن سيارة محملة بالأسلحة إلى الجزائر قادمة من تونس تضم أجانب لم يكشف عن هويتهم، وتمت محاصرتها في منطقة جبلية في محاولة للعبور إلى داخل التراب التونسي.

وأكد البيان أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المجموعة المسلحة وقوات الجيش، والتي تمكنت من قتل سبعة مسلحين، فيما قتل جندي وأصيب ضابط في الاشتباك.

وخلال العملية، استرجعت قوات الجيش أسلحة وذخيرة كانت مخبأة في سيارة الإرهابيين.

وتنشط مجموعات إرهابية صغيرة تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة تبسة شرق الجزائر على الحدود مع تونس، وبدأ منذ فترة تنسيق نشاطها الإرهابي مع تنظيم أنصار الشريعة في تونس.

وفي سياق آخر، قضت قوات الجيش على مسلح يتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطق أغريب بولاية تيزي وزو.

وقال مصدر أمني إنه تم خلال العملية استرجاع بندقية نصف أوتوماتيكية خلال هذه العملية، وقد تم نقل جثة الإرهابي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

وكانت قوات الجيش قد قضت على مسلح آخر في نفس المنطقة قبل يومين، واسترجعت سلاحه.