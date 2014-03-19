وسط قرية الأمم المتحدة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف

تسطع شمس ربيعية لمنتصف النهار على الباب الرئيسي للدخول إلى مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الحي الإداري لمقرات منظمات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية لها مقر رئيسي في هذه المدينة.

وفي لقاء لـ"العربية نت" مع إدريس نجيم، خبير مغربي ودولي في مجال حقوق الإنسان، شرح كيف انتقلت لجنة حقوق الإنسان، التي أُنشئت عام 1946 إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، وأوضح أن المغرب مؤسس في ولادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي تجربة الآلية الجديدة المسماة الاستعراض الدوري الشامل، أي عرض تفصيلي وشامل، كجديد في حقوق الإنسان كونيا، تخضع لها جميع الدول كنوع من الرقابة في احترام حقوق الإنسان.

وفي تقييمه لتجربة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوضح رئيس لجنة الخبراء في العالم العربي، في مجال حقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان أتى في سياق إصلاح للأمم المتحدة، خاصة من خلال الرفع من مستواه، عبر جعله تابعاً مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أصبح لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومي دور أكبر، بالإضافة إلى المؤسسات القومية للنهوض بحقوق الإنسان.

وفي خانة السلبيات، انتقد الخبير المغربي التسييس لما هو حقوقي وإنساني لتحقيق مكاسب سياسية تخدم أجندات دول، مضيفاً أن هنالك غياباً لآليات عملية وملزمة للدول في مراقبة حقوق الإنسان، ويقترح ندوة دولية لتقييم آلية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان.

القاعة الدائرية

وفي قلب مقر مجلس حقوق الإنسان قاعة دائرية الشكل تضم مقاعد خاصة لكل الدول الأعضاء من العالم، ومقاعد أخرى للمنظمات الحقوقية غير الحكومية، وجناحاً خاصاً بالصحافة، وفي سقف القاعة عمل فني على شكل ترسبات نازلة بألوان، وخلال كل الجلسات لا يتوقف رجال شرطة بزيهم المهني عن تفقد المكان في سياق إجراءات أمنية دقيقة جداً يخضع لها مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقبالة المدخل الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان أبدع فنان سويسري كرسياً من خشب ضخم الحجم، وبُني فاتح اللون، مع رجل رابعة نصف مكسورة، في إشارة إلى ضحايا الألغام عبر العالم، كما ترفرف أعلام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عند مدخل قرية الأمم المتحدة في سويسرا.

وكل راغب في دخول مجلس حقوق الإنسان يخضع لإجراءات أمنية دقيقة، تشمل الجميع دون استثناء، ويومياً يتوافد المئات من الزوار من السياح ومن الطلبة من الراغبين في التعرف على مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قرية من المساواة

وفي داخل مقر مجلس حقوق الإنسان يتساوى الجميع في كل شيء، ففي "مقهى الأفعى"، كما يسمى رسمياً، يجلس السفير مع الوزير ومع الناشط الحقوقي، ويجلس في مكان واحد وفي طاولات مختلفة خصوم تحت سقف واحد.

ويمكن للجميع في مقر مجلس حقوق الإنسان أن يتركوا معاطفهم في أماكن مخصصة لا تخضع لأي حراسة، إلا أن العرف يقتضي أن لا شيء قابلاً للسرقة هنا، وعند المدخل الرئيسي لمقر مجلس حقوق الإنسان معرض فني تشكيلي، يستقبل كل من يحل ضيفاً على المقر.

مؤسسة للتباهي

وفي حديث لـ"العربية نت" شرح قاسم الغزالي، مندوب دولي دائم لمنظمة دولية تدافع عن حقوق الإنسان في مجلس حقوق في جنيف، أن "مجلس حقوق الإنسان هو مؤسسة للتباهي وللاستعراض"، مستنكراً مناقشة دول لحقوق الإنسان مثل إيران والصين، وهما من أكبر المنتهكين لها.

ويؤكد الغزالي أنه يعمل برفقة آخرين على الضغط من أجل إصلاح هذا المجلس من الداخل، إيماناً بالعمق النبيل لحقوق الإنسان، وبأن "هذا المجلس يمكنه أن يخدم احترام وتطبيق حقوق الإنسان في كل العالم".

والتحق قاسم الغزالي (مواطن مغربي) بمنظمة دولية مقرّها نيويورك، واسمها الاتحاد الدولي للعمل الأخلاقي والإنساني، منذ 3 سنوات، ويقوم انطلاقاً من سويسرا برصد انتهاكات حقوق الإنسان في العالم التي تهم حرية المعتقدات الدينية، ويقدم خطابات أمام مجلس حقوق الإنسان، كآلية عمل، للتعريف بما يعانيه مواطنون في العالم بسبب حقوق الإنسان.