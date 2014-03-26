شاب مغربي يثير المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين

اعتقلت الشرطة المغربية في مدينة تيفلت، على بعد 54 كلم شرق العاصمة الرباط، 13 شخصاً إثر اندلاع مواجهات بالحجارة بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على إصابة شابّ بكسور عندما حاول الانتحار بعد تعذيب الشرطة له، حسب ما أفاد حقوقيون وناشطون لفرانس برس.

وقالت عتيقة الضعيف، نائبة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تيفلت، الأربعاء، إن الشرطة تواصل تمشيط المدينة، والسكان خائفون من الاعتقالات التي مازالت مستمرة، ولم نُحصِ بشكل كامل عدد المعتقلين والمصابين، فالأجواء مازالت متوترة.

وأضافت الضعيف: "اندلعت المواجهات بالأمس وأحصينا إلى اليوم13 شخصاً معتقلاً بينهم قاصر عمره 17 سنة اعتقل وهو عائد من دروس المراجعة، كما أن مقر مفوضية الشرطة وواجهة مصرف وبعض المحلات التجارية تعرضت للتكسير بسبب المواجهة المتبادلة بالحجارة بين الشرطة والناس".

ويعود سبب المواجهات - حسب عتيقة الضعيف - إلى سقوط شاب اسمه محمد، وهو بائع هواتف نقالة، من فوق برج لاقط على سطح مقر مفوضية شرطة المدينة، تسلقه مهدداً بالانتحار ما لم يحضر وكيل الملك، وذلك تحت أنظار المئات من المواطنين.

وحسب المسؤولة الحقوقية فإن "الشاب تسلق اللاقط الهوائي احتجاجاً على تعرضه مع زوجته للتعذيب داخل مفوضية الشرطة، إثر تقديمه شكوى ضد رئيس المفوضية يتهمه فيها بالتهرب من دفع ثمن هاتف نقال 120 يورو كان قد باعه إياه قبل سنة".

وحسب المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن "رئيس مفوضية الشرطة حاول غير مرة تلفيق تهم مفبركة لهذا الشاب، حيث اتهمه في البداية ببيع الهواتف المسروقة، واتهمه فيما بعد بترويج المخدرات، ما دفع الشاب الى تقديم شكوى ضده الى القضاء".

وأفاد شرطي من مدينة تيفلت بوقوع 4 إصابات في صفوف قوات الأمن، فيما لم يعرف عدد المصابين بين المحتجين.