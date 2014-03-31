إضراب عام في مدينة بن قردان التونسية

المصدر: بن قردان (تونس) - فرانس برس

نفذ سكان مدينة بن قردان، جنوب شرق تونس قرب الحدود الليبية، الاثنين، إضراباً عاماً احتجاجاً على إغلاق مركز حدودي ومطالبة بمزيد من الاستثمارات في منطقتهم.

وأغلقت الإدارات والمدارس والثانويات والمتاجر أبوابها في المكان، ووحده مستشفى المدينة وبعض الصيدليات والمخابز ظلت تعمل.

وتعيش المدينة من التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا التي يحتل تهريب الوقود منها الى تونس حيزاً مهماً منها.

ومنذ ثلاثة أسابيع أغلق معبر راس جديد الحدودي القريب "بانتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة العبور"، بحسب التقارير الأخيرة للجنة مختصة، لكن سكان بن قردان يطالبون بإعادة فتح المعبر، وبأن تحصل مدينتهم على "حصتها" من المشاريع التنموية، وصرح المسؤول النقابي محسن لشهب: "إنه إضراب مفتوح ورد على صمت الحكومة".

وهتف متظاهرون في وسط المدينة حيث نصبوا خيمة: "لا سياسة لا أحزاب مطلبنا هو التنمية".

وزار رئيس الوزراء مهدي جمعة المنطقة في مطلع مارس، وبشكل خاص، لتفقد الجهود من أجل السيطرة على الوضع الأمني ومكافحة التهريب.

وفي نوفمبر الماضي تحدث تقرير بعنوان "تونس الحدودية: جهاد وتهريب" لمنظمة "مجموعة الأزمات الدولية"، عن الازدياد المقلق للتهريب عبر الحدود بعد ثورة 2010-2011، محذراً من إدخال مواد خطيرة ومربحة "مخدرات وأسلحة" الى الأراضي الوطنية التونسية.

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى اتخاذ إجراءات اجتماعية-اقتصادية وأمنية للحدّ من الثغرات الحدودية، وبحث إنشاء مناطق تبادل حر في المناطق الحدودية.