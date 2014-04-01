الحكومة الموريتانية تفشل في عقد جلسة لحوار وطني

فشلت الحكومة الموريتانية في عقد جلسة تمهيدية لحوار وطني دعت له في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي يتيح مشاركة قوى المعارضة الرئيسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الصيف المقبل.

وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة عند منتصف نهار اليوم، الثلاثاء، بيد أن رفض منتدى الديمقراطية والوحدة - تحالف المعارضة الرئيسي - إيفاد ممثليه إلى قصر المؤتمرات، مادام وفد النظام الحاكم لا يضم أعضاء من الحكومة الحالية أدى إلى إلغاء جلسة تحضيرية كانت تهدف إلى الاتفاق على النقاط الخلافية التي ستبحث في المفاوضات المباشرة بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية.

وشدد المنتدى على أنه لن يشارك في حوار مع أحزاب الموالاة وإنما في حوار مباشر وجاد مع السلطة القائمة.

وغادر ممثلو أحزاب الأغلبية الحاكمة وتحالف المعاهدة من أجل التغيير (معارضة معتدلة) القاعة بعد اتصالات مكثفة مع زعماء من المعارضة لم تفضِ إلى نتيجة.

ومنتدى الديمقراطية والوحدة هو تحالف جديد لقوى المعارضة الموريتانية يضم تنسيقية أحزاب المعارضة الراديكالية ونقابات ومنظمات مدنية وشخصيات مستقلة تقلدت في السابق مناصب سامية في جهاز الدولة.

ويقول المنتدى إنه لا يثق بموالاة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وأنه يتطلع لتوقيع اتفاق ملزم مع الحكومة وليس مع أحزاب حتى يكون قابلاً للتنفيذ.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسة آخر انتخابات تمت في البلاد في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر العام الماضي، وهي الانتخابات التشريعية والبلدية ما أدى إلى اكتساح حزب الرئيس الموريتاني الاتحاد من أجل الجمهورية البرلمان والمجالس المحلية.

واستغل حزب إخوان موريتانيا التجمّع الوطني للإصلاح والديمقراطية مقاطعة قوى المعارضة الليبرالية ليحصد عدداً من المقاعد ويصبح ثاني حزب ممثل في البرلمان والمجالس البلدية.

وتمارس السفارات الغربية في نواكشوط، بحسب مصادر "العربية"، ضغوطاً شديدة على الأفرقاء الموريتانيين للذهاب إلى انتخابات رئاسية توافقية تنهي الانسداد والجمود السياسي الحالي، وقد طلبت من الحكومة تقديم تنازلات وضمانات كافية لإشراك المعارضة في العملية الانتخابية.