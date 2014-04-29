دعوات لإقالة وزير التعليم إثر مقتل طالب بالمغرب

لم تتوقف تداعيات مقتل طالب مغربي داخل أسوار جامعة مدينة فاس، قبل أيام قليلة، عند السجال الدائر حالياً بالبلاد حول تنامي موجة العنف داخل الجامعات، بل بلغت حدّ مطالبة برلمانيين وسياسيين إلى إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور لحسن الداودي.

ودعا نواب برلمانيون، الثلاثاء، الوزير المغربي إلى تقديم استقالته من مهامه، ليس فقط بسبب الضجة التي أثارها مقتل الطالب الجامعي بفاس، بل جراء الموقف "المتناقض" للوزير عندما بدا غير مكترث لمقتل طالب سابق في السنة الماضية، بينما ذرف الدموع تأثراً على مقتل الطالب الإسلامي الجمعة الماضي.

وانتشر مقطع فيديو بكثافة يُظهر فيه الوزير المغربي "غير مبالٍ" وهو يجيب عن سؤال صحافي حول مقتل طالب ينتمي إلى تيار يساري، خلال يناير 2013، بينما شُوهد وهو يبكي بحرقة لمقتل الطالب عبدالرحيم الحسناوي، المنتمي إلى تيار مقرب من حزب الوزير.

وطالب أحمد التهامي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "المعارض"، وزير التعليم العالي لحسن الداودي بتقديم استقالته جراء ما حدث في الجامعة، و"فشله في تدبير شأن تسيير الجامعات المغربية".

واستند البرلماني في مطالبته باستقالة وزير التعليم العالي إلى أن بكاء الوزير وزيارته برفقة رئيس الحكومة لأسرة الطالب الفقيد هو "الكيل بمكيالين"، وبعيد عن الثقافة المغربية التي تعزي الجميع، في إشارة إلى "لا مبالاته" عند مقتل طالب سابق.

وطالبت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد "المعارض"، بدورها الوزير "الإسلامي" بتقديم استقالته بسبب ما سمّته "تناقضاً" مرفوضاً من لدن مسؤول حكومي في التعاطي مع حادثة مقتل طالب بعينه دون آخر، بسبب انتماء أيديولوجي معين.

واعتبرت منيب أن "الوزير مُطالب بالاستقالة بعد أن شاهد الرأي العام المغربي اختلافاً شاسعاً بين ردّة فعل الداودي لدى علمه بمقتل طالب يساري بجامعة فاس العام المنصرم، وبين طريقة تعامله مع حادثة مقتل طالب إسلامي قبل أيام خلت.

ولم يقف الوزير المغربي مكتوف الأيدي أمام هذه المطالب والاتهامات، بل حوّل دفاعه إلى هجوم "كاسح" على مَنْ طالبه بالاستقالة من منصبه، حيث اتهم المعارضة بالتشويش عليه، وبأن حزبه الذي يقود الحكومة "لا يقبل النصائح من أحزاب خربت البلاد"، وفق تعبيره.

وشدّد الداودي، متحدثاً اليوم في البرلمان، على أن تعامله الخاص مع حالة مقتل الطالب الحسناوي التي وصفها بالخطيرة، يعود إلى أنها "الحالة الأولى لمقتل طالب داخل أسوار جامعة مغربية، فيما الحالات السابقة كانت خارج الحرم الجامعي"، على حد قوله.