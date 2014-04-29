مجلس الأمن يمدد لـ"المينورسو" ولا يوسع صلاحياتها

صدر، الثلاثاء، قرار جديد لمجلس الأمن الدولي خاص بنزاع الصحراء الغربية يقضي بتمديد عام واحد مهمة بعثة القوات العسكرية التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، المعروفة اختصاراً بـ"المينورسو"، فيما لم يوسّع مجلس الأمن الدولي من صلاحيات هذه القوات، كما كانت تطالب "البوليساريو" والجهات الداعة لها.

وكانت "البوليساريو" قد طالبت مجلس الأمن بإصدار قرار يسمح لـ"المينورسو" بمراقبة حقوق الإنسان في مدن إقليم الصحراء الغربية.

والقرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع اليوم، مدّد مهمة "المينورسو" إلى 30 أبريل 2015، داعياً في نفس السياق إلى "تسجيل ساكنة مخيمات تندوف" من اللاجئين فوق التراب الجزائري.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على "مصداقية وجدية المقترح المغربي" لحكم ذاتي موسع للصحراء الغربية، الذي قدمته الرباط في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ورحّبت المغرب بقرار مجلس الأمن، واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن "مجلس الأمن أكد بشكل قوي ومن دون أي لبس النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة" في نزاع الصحراء الغربية.

وذكرت أن مجلس الأمن "جدد الدعم الهادف إلى التوصل إلى حل" لأقدم نزاع في إفريقيا، مشددة على أن مجلس الأمن الدولي "ابتعد عن التوصيات الخطيرة والتلميحات المستفزة والمقاربات المنحازة والخيارات الخطيرة" التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية.

وفي "لغة دبلوماسية جديدة" عبّر المغرب عن استعداده "للذهاب بعيداً" مع الأمم المتحدة ومع جميع الشركاء في نزاع الصحراء الغربية، لإيجاد "حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه ومقبول من طرف الجميع" خلال "الأشهر المقبلة".

كما جدّدت الرباط ثقتها ببان كي مون، الأمين العام للأم المتحدة، إلا أنها اشترطت "احترام الحياد والمهنية"، ما يعكس بحسب المراقبين في الرباط "تحفظات المملكة على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة" حول الصحراء الغربية الصادر خلال الشهر الجاري.