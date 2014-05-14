جنود غاضبون يقطعون طريق مكتب رئيس وزراء ليبيا

قام جنود ليبيون مسؤولون عن تأمين مكتب رئيس الوزراء بمنع السيارات من مغادرة المبنى، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على عدم تلقي أجورهم، حسب ما أكده مسؤولون لوكالة "رويترز".

ورفض متحدث باسم الحكومة الكشف عن مزيد من التفاصيل، أو القول إن كان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني متواجداً في المبنى الذي يقع في وسط طرابلس خلال الاحتجاج.

واستقال الثني الشهر الماضي بعد أن قال إن مسلحين هاجموا أسرته. واختار البرلمان الأسبوع الماضي أحمد معيتيق خلفاً له في عملية تصويت شابتها الفوضى.

وسيواصل الثني مهام رئاسة الوزراء إلى أن يتمكن معيتيق من تشكيل حكومة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن المحتجين من أفراد "الكتيبة 127" المكلفة بتأمين مكتب رئيس الوزراء.

ومن جهته، أوضح أحد الموظفين في مكتب رئيس الوزراء أن المحتجين يطالبون بأجورهم التي لم يتقاضوها منذ مدة.

وتكافح حكومة ليبيا لبسط سلطتها والسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، والتي تسيطر حالياً على وزارات وحقول نفطية لفرض مطالب سياسية أو اقتصادية.