أميركا تعتزم تسليم تونس طائرات حربية

أكد سفير أميركا بتونس، جاكوب والس، أن بلاده ستسلم تونس قريبا معدات وتجهيزات حربية حديثة لفائدة قوات الأمن الداخلي، كما ستسلم أيضاً جيش الطيران التونسي 12 مروحية متطورة، وذلك في إطار مساعدة تونس في حربها على الإرهاب.

وقال في تصريحات صحافية "الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق جلسات عمل مع وزارة الدفاع الوطني للاتفاق حول تفاصيل الموضوع وتحديد مواصفات المروحيات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "المروحيات هي من النوع المتطور".

وبحسب السفير فإن أميركا أقرت بتقديم مساعدات لوزارة الداخلية التونسية بداية من مطلع السنة المقبلة بقيمة 14 مليون دولار.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت أخيراً إلى أن وكالة التعاون للأمن الدفاعي الأميركية قد أعلنت أن الحكومة الأميركية قررت تمكين تونس من 12 طائرة هليكوبتر نوع HUH-60M BLACK HAWK وتجهيزات مرفقة بها، إضافة لقطع الغيار وتكوين الطيارين والدعم اللوجستي، وذلك بما يرفع كلفتها إلى 700 مليون دولار.

وستكون هذه الطائرات مجهزة بصواريخ موجهة بالليزر وبقاذفات ورشاشات وتجهيزات كشف بالأشعة ما فوق الحمراء وتجهيزات رادار وإنذار.