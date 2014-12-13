حجز طائرة جزائرية في بروكسل إثر نزاع مع شركة هولندية

حجزت السلطات البلجيكية طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ومنعتها من مغادرة مطار بروكسل، وأنزل ركابها قبل أن يتم نقلهم في طائرة أخرى في رحلة متجهة إلى الجزائر.

ونفذت سلطات مطار بروكسل قرارا صادرا من محكمة بلجيكية يقضي بحجز طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار بروكسل عقب نزاع مع الشركة الهولندية "كير بي أف".

وقال بيان للخطوط الجوية الجزائرية إن الطائرة الجزائرية التي كانت تضمن الرحلة من الجزائر العاصمة نحو بروكسل يوم 12 ديسمبر قد تم حجزها بمطار بروكسل بقرار من العدالة البلجيكية، على خلفية نزاع قائم بين الجوية الجزائرية والشركة الهولندية، بشأن عقد بيع طائرات.

وبدأ النزاع بين الشركتين بشأن عقد لبيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ السادس يوليو 2008، لكن شركة الهولندية "كير بي أف" لم تتمكن من توفير التمويل مثلما هو متفق عليه في العقد لتنفيذ بنوده وتسليم الطارئات المتفق عليها في حينها على الرغم من التسهيلات التي منحتها الجوية الجزائرية.