الجزائر تستدعي سفيريها في بروكسل ولاهاي "للاحتجاج"

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم سفير بلجيكا وسفير هولندا في الجزائر لابلاغه احتجاجا رسميا على حادثة حجز طائرة جزائرية في مطار بروكسل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزئرية انها قامت الأحد باستدعاء سفيري بلجيكا وهولندا لديها لابلاغهما الاحتجاج على حجز طائرة تابعة للجوية الجزائرية في بروكسل، الجمعة الماضي على خلفية نزاع تجاري بين الجوية الجزائرية والشركة الهولندية "كير بي أف".

وقبل ذلك استدعت الجزائر سفيريها في بروكسل ولاهاي بـ"قصد التشاور" على خلفية حجز طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في بروكسل بسبب نزاع تجاري مع شركة هولندية، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأحد.

وجاء في بيان الخارجية أن القرار جاء "عقب حجز ومنع إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار بروكسل في حين لم يتم فيه استنفاد سبل الطعن لدى الهيئات القضائية المختصة".

وكانت الجوية الجزائرية أفادت السبت أنه "تم يوم الجمعة حجز طائرة تابعة لها بمطار بروكسل كانت الرحلة من الجزائر نحو بروكسل مضمونة بقرار من العدالة البلجيكية عقب نزاع مع شركة "كي أير بي في" الهولندية.

ويتمثل النزاع القائم بين الشركة الوطنية والشركة الهولندية في عقد بيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ 6 يوليو 2008، بحسب بيان الشركة الجزائرية.

وأضافت أن الشركة الهولندية لم تتمكن من توفير التمويل مثلما هو متفق عليه "بالرغم من التسهيلات" التي منحت لها، بعد إعذار لعجز في التنفيذ قامت الشركة الجوية الجزائرية بتاريخ29 ديسمبر 2008 بفسخ العقد.

بتاريخ 17 مارس 2011 باشرت الشركة الهولندية إجراءات تحكيم لدى المحكمة الدولية للتحكيم التي أصدرت بتاريخ 31 مارس 2014 قرارا ضد الخطوط الجوية الجزائرية التي تقدمت بطعن لإلغائه.