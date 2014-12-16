مهرجان "عبور موريتانيا" يدعم تواصل الأدباء والقراء

افتتحت وزارة الثقافة الموريتانية مهرجان "عبور موريتانيا" الثقافي في نسخته الخامسة الذي يهدف إلى إحياء التواصل بين الكتّاب والأدباء الموريتانيين مع نظرائهم في محيطهم الثقافي ومع القراء والباحثين.

ويشمل برنامج التظاهرة التي تدوم خمسة أيام وتقام بقاعة المتحف الوطني في نواكشوط العديد من العروض والمحاضرات الأدبية باللغتين العربية والفرنسية، يقدمها نخبة من الباحثين والأدباء الموريتانيين والأفارقة الذين سيحاولون تقييم حصيلة إنتاجهم الأدبي خلال العام الذي أشرف على نهايته.

وأكدت فاطمة فال بنت أصوينع وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية في كلمة لها بمناسبة افتتاح المهرجان أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للثقافة والعاملين في حقلها، مما عزز الشراكة مع المجتمع الثقافي في المجالات الأدبية والفكرية.

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تطوير الثقافة والارتقاء بها لتصبح نموذجا للتكامل بين القطاع والفاعلين الثقافيين. وأوضحت "أن تنظيم التظاهرة وما سيقدم خلالها من محاضرات وندوات بين الأدباء والاتحاد الموريتاني في الوسط المدرسي والجامعي يعتبر نقلة نوعية في مجال العمل الثقافي".

