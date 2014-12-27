أستاذ جامعي جزائري يجند مقاتلين لصالح داعش سوريا

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف شبكة يقودها أستاذ جامعي كانت تعمل على تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم داعش في سوريا .

وأعلن مسؤول في مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت غربي الجزائر في مؤتمر صحفي أنه "تم توقيف أستاذ جامعي، وشاب عاطل في منطقة تيارت، كانوا بصدد تشكيل شبكة تعمل على تجنيد الشباب لصفوف ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي .

وأكد أن "عملية توقيف الأستاذ الجامعي تمت بالتنسيق بين مصالح المخابرات ومصالح الشرطة بعد رصد ومتابعة الشخصين المذكورين ومراقبة تحركاتهما واتصالاتهما.

وأوضح المسؤول الأمني أن "العنصرين كانا يقومان باتصالات عبر الهاتف النقال والإنترنت من أجل إقناع الشباب للانضمام إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وقال إن "المتهمين حاولا من خلال الاحتكاك بالشباب بمساجد ولاية تيارت غربي الجزائر تكوين خلية لتجنيد الشباب بالمنطقة وحثهم على الالتحاق بسوريا".

وتم الخميس الماضي تقديم الموقوفين الى العدالة، حيث تقرر إيداعهم السجن، ووجهت لهم تهمة "تكوين خلية تجنيد لصفوف تنظيم داعش الإرهابي".

وتتابع مصالح الأمن الجزائرية منذ فترة المساجد والجامعات لرصد أية تحركات لشبكات وخلايا تعمل على تجنيد مقاتلين وتسهيل سفرهم الى جبهات القتال في سوريا.

