حكومة ليبيا: نطالب مجلس الأمن بفرض الحوار على الجميع

أبدت الحكومة الليبية المؤقتة ارتياحها لما جاء في بيان البعثة الأممية في ليبيا بشأن الهجوم على منطقة الهلال النفطي من قبل قوات عملية فجر ليبيا.

وأضافت الحكومة في بيان لها نشرته مساء أمس الاثنين على موقعها الرسمي بالقول "إن بيان الأمم المتحدة جاء تأكيدا لبيان الحكومة السابق المحذر من سيطرة الجماعات الإرهابية على المنشآت النفطية، مما يعني استمرار الخطر على ليبيا ودول الجوار والبحر المتوسط"، بحسب البيان.

وحول العمليات العسكرية في الهلال النفطي قالت الحكومة "إن العمليات التي يقوم بها سلاح الجو دفاعية شرعية، وتهدف لحماية المدنيين ومقدرات الشعب من هجمات الجماعات الإرهابية".

وجددت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الأممي في ليبيا من أجل بدء الحوار، مشيرة إلى أنها "تعمل مع بعثة الأمم المتحدة وتتواصل معها بشكل مستمر للوصول إلى توافق وطني شامل ينهي النزاع الجاري في البلاد".

وأضاف البيان "إن الحوار بين جميع الأطراف من أهم الأهداف التي سعت إليها الحكومة، وتعمل بشتى الطرق والوسائل من أجل إنجاحه حقنا للدماء، وسعيا لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد".

وطالب بيان الحكومة بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 القاضي بملاحقة الكيانات والأفراد التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعرقل نجاح الحوار السياسي، وتهاجم المرافق والمؤسسات الحكومية الليبية".