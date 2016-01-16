مسلحون ينفذون هجومين في مالي

قتل جنديان وعنصر من قوات شبه عسكرية، الجمعة، في هجومين منفصلين في شمال مالي ووسطها، نفذهما مسلحون، قتل أربعة منهم على الأقل.

ووقع الهجوم الأول صباح الجمعة قرب تمبكتو في شمال غرب البلاد، وفقاً لما قالته مصادر عسكرية وأمنية لوكالة فرانس برس.

وقال بيان لوزير الدفاع، تيمان اوبير كوليبالي، إن الهجوم وقع على "مهمة مرافقة" للجيش المالي على بعد نحو 80 كلم من تمبكتو.

وأوضح أن مجموعة الحراسة كانت تواكب "مؤناً وتجهيزات موجهة إلى اللاجئين القادمين من موريتانيا" حين تعرضت لإطلاق نار. وأضاف أنه "خلال الاشتباك قتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون. كما تم خطف سيارة عسكرية. ورد الجنود ببسالة، وقتلوا أربعة إرهابيين وأصابوا ثلاثة".

وأعلن مصدر في الجيش مساء الجمعة عن هجوم ثان على سوق أسبوعية في مدينة ديورا في منطقة موبتي (وسط) دون تقديم حصيلة أو هوية المهاجمين.

وأفاد فرع الدرك المحلي أن مسلحين معممين اقتحموا المدينة وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يقتلوا حارس مياه وغابات وهم يكبّرون.

يأتي الهجوم بعد أسبوع من خطف السويسرية بياتريس ستوكلي في تمبكتو حيث تقيم.

وقد سيطرت جماعة "أنصار الدين" المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على تمبكتو خلال فترة بين العامين 2012 و2013.