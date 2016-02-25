مقتل 5 في سقوط قذائف هاون قرب القصر الرئاسي بمقديشو

قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب أربعة آخرون في مقديشو، إثر سقوط قذائف هاون ظهر اليوم على حي شعبي قريب من قصر الرئاسة.

وقال مسؤول محلي لـ"العربية.نت" إن جميع القتلى مدنيون.

ولم تتبن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القصف غير أن حركة الشباب المسلحة تستهدف القصر الرئاسي أحيانا بقذائف الهاون.

ويعاني المدنيون الذين تجاور منازلهم القصر الرئاسي من القصف العشوائي الذي يتعرض له القصر بين حين وآخر.

وهذه هي المرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر التي تستهدف فيها المنطقة القريبة من قيلا صوماليا (القصر الرئاسي ) ويسقط المدنيون ضحايا.

