مساعٍ لضم حرس المنشآت النفطية للجيش تمهيدا لمعركة سرت

أفادت محلية من مدينة أجدابيا بوجود مساعٍ اجتماعية لبحث ضم جهاز حرس المنشآت النفطية تحت قيادة الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وتتزامن المساعي مع أنباء عن عزم القيادة العامة للجيش وضع خطط عسكرية لنقل المعركة ضد الإرهاب إلى مدينة سرت وسط البلاد، بعد تحرير مدينة بنغازي.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن قائد جهاز حرس المنشآت إبراهيم جضران الذي رفض في وقت سابق الانضمام لقيادة الجيش يقف وراء زعامات قبلية من أجدابيا تسعى للحصول على موافقة الجيش بانضمامه إليه.

وقالت المصادر إن قيادة الجيش تشترط انضمام حرس المنشآت بشكل فردي وحل إدارته التي يترأسها "جضران" المسيطر على حقول وموانئ النفط منذ عامين.

وبحسب ذات المصادر فإن عددا من مقاتلي حرس المنشآت النفطية قاموا بالانضمام إلى الجيش بشكل فردي بعد النجاحات التي حققتها قوات الجيش الوطني في بنغازي وسيطرتها الكاملة على أجدابيا مقر جهاز حرس المنشآت النفطية.

وثار الجدل بشكل واسع بين الفريق "حفتر" القائد العام للجيش و"جضران" منذ أكثر من سنة على خلفية إصرار الأخير على استمرار سيطرته على مواقع النفط وعدم تبعيته للجيش بسبب انتماءات قبلية حكمت العلاقة بينهما .