100 ألف مغربي في تويتر و11 مليونا في فيسبوك

ارتفع عدد مغاربة الفيسبوك إلى 11 مليونا، بحسب إحصائيات رسمية حكومية جديدك، في المقابل بقي عدد مغاربة تويتر، في عدد محدود، في 100 ألف حساب.

وكشفت أرقام التقرير السنوي لوزارة الاتصال المغربية، أن المغاربة لا يزالون يفضلون الموقع الأزرق للتواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وسجل عدد المشتركين في الإنترنت، في العام 2015، ارتفاعا متواصلا ليسجل رقم 14.5 مليون مشترك، ما يشير بحسب المحللين، أن المغاربة يرتبطون أكثر من أي وقت مضى بالشبكة العالمية للإنترنت.

وبدوره الاشتراك المغربي بالإنترنت، سجل "تزايدا مستمرا"، بنسبة نمو 41.1‎%‎، فالارتباط بالنت عبر الشبكات المنزلية للصبيب العالي، وصل إلى رقم 12.81 مليون مشترك.

وبلغة الإحصائيات، فإن عدد المشتركين في الهاتف المحمول، عبر الاشتراك بالأداء البعدي، بلغ 2.65 مليون مشترك، أما عدد المشتركين في شبكات الهاتف المحمول بطريقة الأداء القلبي/ المسبق، فبلغ 41.79 مليون مشترك.

ويسجل المغاربة إقبالا على استخدام برمجيات الهواتف المحمولة والألواح الذكية، وعلى رأسها يأتي اليوتيوب، بعد موقع التواصل الأشهر الفيسبوك، ما يشير بحسب المحللين إلى أن "المغاربة مرتبطون أكثر بالإنترنت".