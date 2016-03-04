ليبيا.. قوات الصاعقة تؤكد محاصرة الإرهابيين في بنغازي

أكد جمال الزهاوي سيطرة كتيبته على الحي الجامعي وأجزاء واسعة من منطقة الهواري خلال معارك الأمس.

وقال الزهاوي آمر الكتيبة 21 من قوات الصاعقة لــ"العربية.نت" إن معسكر 17 فبراير أكبر حصون الإرهاب بالمنطقة بل في بنغازي كلها بات الآن تحت سيطرتنا، وتجري عمليات تمشيطه الآن من قبل فرق الهندسة العسكرية.

وأضاف، نؤكد بشكل واضح أن المجموعات الإرهابية باتت محاصرة بالكامل في منطقة القوارشة غرب المدينة آخر معاقل الإرهاب بالمدينة، إضافة لخلايا بسيطة جدا في سوق الحوت والصبري نتوقع أن تنتهي الخلايا الأخيرة خلال أيام.

وأوضح أن خططاً عسكرية تعد الآن لاقتحام منطقة القوارشة من أكثر من محور، ونتوقع أن يتعدى تحرير كامل المدينة عدة أسابيع فقط .

واستطاعت قوات الجيش تحرير منطقة الليثي وبوعطني وأجزاء واسعة من الهواري والنواقلية خلال أسبوعين من القتال بعد إطلاق عملية "دم الشهيد" التي يتوقع أن تكون الفصيل الأخير في معركة الإرهاب بالمدينة.