تونس..تجدد مواجهات بن قردان ومقتل إرهابيين اثنين وعسكري

قتل إرهابيان وعسكري تونسي، وأصيب مدني في مواجهات جديدة بين قوات الأمن والجيش وإرهابيين في منطقة بن قردان جنوب شرق تونس، حسب ما أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في بيان مشترك.

وقالت الوزارتان "في سياق تطورات العملية الأمنية والعسكرية ببن قردان، تم القضاء على إرهابيين اثنين بعد تعقبهما من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية".

وأضافتا "وقد قتل خلال هذه العملية عسكري، فيما أصيب مواطن بجروح حيث كان متواجدا على عين المكان أثناء بداية الاشتباكات".

وتابعت وزارتا الدفاع والداخلية أنه "بذلك ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ الليلة الماضية إلى 9 عناصر إرهابية، فيما يبلغ العدد الإجمالي للعناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية الأمنية والعسكرية" فجر الاثنين 45 إرهابياً.

وهاجم نحو 50 مسلحاً فجر الاثنين ثكنة عسكرية ومركزي أمن وحاولوا "احتلالها" لإقامة "إمارة داعشية" في بن قردان، حسبما أعلن الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مؤتمر صحافي.