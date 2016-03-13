بالصور.. 3 ملايين مغربي ينددون بانزلاقات بان كي مون

أعلنت وكالة الأنباء المغربية، أن 3 ملايين مغربي، احتجوا سلميا، بالرايات المغربية، في الشوارع الكبرى، في قلب الرباط، ضد "انزلاقات" بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، حيال الرباط، في نزاع الصحراء الغربية.

فبدعوة من الأحزاب السياسية المغربية الكبرى، من التحالف الحكومي ومن المعارضة، دعت إلى "مسيرة شعبية جماهيرية"، شارك فيها مغاربة من مختلف أقاليم المملكة، "دعما للرباط" في أقدم نزاع في إفريقيا، و"دفاعا عن انتماء مغربي تاريخي" لإقليم الصحراء الغربية، ورفضا لـ "تدخل بان كي مون السافر لدعم خصوم المملكة" المغربية في النزاع.

ويعيش المغرب أسبوعا من "التصعيد المتواصل" ضد الرجل الأول في منظمة الأمم المتحدة، فبعد "بيان حكومي" رافض لقيام بن كي مون، خلال الشهر الجاري، لزيارة إلى المنطقة الجغرافية العازلة، بين المغرب والجزائر، وبعد "دورة استثنائية" للبرلمان المغربي، خرج المغاربة للتعبير عن "تمسكهم بوحدتهم الترابية"، وعن "استنكارهم للتدخل السافر للأمين العام" من خلال "انحناءه أمام راية جبهة البوليساريو الانفصالية"، و"رفعه يديه بشارة النصر بحضور قياديين من البوليساريو"، خلال زيارته إلى مخيمات تندوف.

فكل القادمين إلى الرباط، وجدوا صعوبة شديدة، وغير مسبوقة، في دخولها بسبب الازدحام بمئات الحافلات، التي نقلت آلاف المغاربة، من مختلف المناطق، في رحلة للمشاركة في مسيرة سلمية احتجاجية ضد الأمين العام للمم المتحدة.

ورفع المغاربة رايات المملكة المغربية، في مسيرة الرباط، أضخم تجمع احتجاجي سلمي مغربي.