رئيس وزراء تونس يتفقد مواقع هجمات الإرهاب في بن قردان

قام رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، صباح الأحد، بزيارة مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية، حيث شن إرهابيون هجوما غير مسبوق ضد قوات الأمن قبل ستة أيام.

وأشاد الصيد بـ"الجهود الضخمة" التي بذلها الجيش والشرطة "رغم نقص الوسائل"، كما أشاد بالمواطنين في المدينة الذين "أظهروا أنهم يدافعون عن بلدهم بحماسة وشجاعة، ما أحبط هجوم الإرهابيين"، حسب ما نقل راديو تطوان.

وهاجم عشرات الإرهابيين المدججين بالسلاح فجر السابع من مارس ثكنة عسكرية ومركزين للشرطة والحرس الوطني في بن قردان التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة.

وقالت السلطات إن تلك الهجمات "منسقة" وغير مسبوقة.