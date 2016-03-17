المغرب يبدأ "اتخاذ إجراءات ملموسة" ضد "المينورسو"

في بلاغ صحافي جديد، أعلن المغرب عن "اتخاذ إجراءات ملموسة" وعملية، من أجل إلغاء مساهمة الرباط الإدارية في تسيير اشتغال البعثة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بـ "المينورسو".

حيث أعلنت الرباط وسط أزمة تاريخية غير مسبوقة، بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، عن تسليم لائحة بالأشخاص المعنيين، من قبل بعثتها في نيويورك، بقرار تقليص المكون المدني في "المينورسو"، في أفق المغادرة الفعلية للتراب المغربي، للأشخاص المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبنت الرباط خطابا دبلوماسيا تصعيديا ضد الأمم المتحدة، في أعقاب"الانزلاق الخطير" لرجلها الأول الكوري الجنوبي بان كي مون، على خلفية أقدم نزاع في القارة السمراء.

تصعيد مغربي متواصل ضد بان كي مون

ولأول مرة في تاريخها، قررت الحكومة المغربية القيام بدراسة لسحب التجريدات العسكرية المنخرطة في عمليات حفظ السلم عبر العالم.

وصدر عن الحكومة والبرلمان والرأي العام المغربي، خلال الأسبوع الماضي، تصعيد مستمر ضد استعمال بان كي مون لعبارة "الاحتلال"، في توصيف تواجد المغرب في إقليم الصحراء الغربية، كما رفضت الرباط بشدة رفع بان لشعار النصر، وانحناءه أمام راية جبهة البوليساريو الانفصالية خلال تواجده في مخيمات تندوف.