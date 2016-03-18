كاميرون يناشد لاعتراض المهربين على سواحل ليبيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الاتحاد الأوروبي إلى توسيع القوة البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك للتصدي لعبور آلاف المهاجرين غير القانونيين من ليبيا إلى أوروبا.

كاميرون ناشد نظراءه الأوروبيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين السفن الحربية من اعتراض قوارب المهربين قبالة سواحل ليبيا.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الخطة البريطانية الوشيكة ستعتمد على نشر المزيد من السفن وطائرات مروحية في المياه الإقليمية على بُعد كيلومترات عدة من الساحل الليبي، وذلك بالتنسيق مع قوات خفر السواحل الليبية.