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تونس تعيد فتح حدودها مع ليبيا بعد اعتداءات بن قردان

المصدر: تونس – فرانس برس
الجيش التونسي في بن قردان "أرشيفية"
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء إعادة فتح نقاط العبور مع ليبيا التي أغلقت بعد اعتداءات الإرهابيين في بن قردان في السابع من مارس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ياسر مصباح لوكالة فرانس برس أن إعادة فتح معبر رأس جدير على البحر الأبيض المتوسط ومعبر الذهيبة تمت صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا بذلك معلومات صحافية بهذا الخصوص.

وكان قد أعلن عن إقفالهما حتى إشعار آخر بعد الاعتداءات التي نفذها عشرات الإرهابيين المسلحين تسليحا عاليا ضد منشآت أمنية في مدينة بن قردان التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة والقريبة من ليبيا.

وتعرب تونس عن قلقها من الوضع الأمني في ليبيا، حيث شجعت الفوضى تنظيم داعش على تكثيف نشاطاته فيها.

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