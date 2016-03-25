بالصور.. لقاء بين وزيري داخلية الجزائر وتونس في مقهى

تفاجأ الرأي العام الجزائري بخطوة غير مسبوقة تمثلت في استقبال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ومدير الشرطة الجزائرية عبد الغني الهامل لوزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب في مقهى شعبي وسط الجزائر العاصمة يوم الجمعة.

وتأتي هذه المبادرة غير المتوقعة بعد أكثر من 5 أشهر لقيام سيجولان روايال وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة في الحكومة الفرنسية بجولة في شوارع العاصمة الجزائرية والجلوس رفقة بعض الجزائريين في مقهى شعبي بعد لقائها برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأشعلت صور لقاء المسؤولين الجزائريين بالوزير التونسي في المقهى الشعبي مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض وامتدت إلى كتابة آراء ساخرة.

وتساءل الناشط الفيسبوكي الهواري ديلمي معلقا على صورة اللقاء "من دفع الفاتورة يا ترى؟" وقال أمين كاسير "لو تتمعنوا جيدا في الصورة كل شيء مفبرك، الحراسة مشددة وحتى العامل بالمقهى من بين الحراس على حسب ظني".

ورد جابر مدريد على البعض بالقول "لو أن هذه الصورة لأردوغان أو مسؤول أوروبي للقيت إعجاب الجميع ...".

وعلق Khazir Salim " صورة للرأي العام الدولي أكثر منها للرأي العام الوطني ..."

واعتبر Mustapha Widad Kadami " رمز للإخوة والصداقة التي تجمع الشعب التونسي والجزائري".

ومن المفارقات في هذا اللقاء أن مضمون النقاش الذي دار بين الوزير التونسي والمسؤولين الجزائريين حول " مكافحة الإرهاب، ودراسة الوضع الأمني الحالي بالمنطقة وسبل التنسيق بين البلدين ".