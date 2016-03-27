وزير خارجية قطر يبحث في تونس تعزيز العلاقات

شرع وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في زيارة عمل إلى تونس اليوم الأحد 27 مارس 2016 وتنتهي غدا الاثنين.

ووفق بيان للخارجية التونسية، فإن الزيارة تتم بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وتعتبر الأولى للوزير القطري منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية القطرية.

وبحسب الخارجية التونسية، تعتبر هذه الزيارة فرصة متجددة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس ودولة قطر في مختلف المجالات، ومزيد توطيد التعاون والتشاور بين البلدين حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تأتي هذه الزيارة كتهيئة لزيارة قريبة يتوقع أن يجريها قريبا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لدولة قطر، وهو ما أكدته مصادر مطلعة في الرئاسة لـ"العربية.نت".

وكان الرئيس التونسي قد حرص خلال زيارته الأخيرة إلى كل من السعودية والبحرين والكويت على إعادة الروح أو الدفء لعلاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تأثرت وعرفت برودا خلال فترة حكم حزب "النهضة" الإسلامي.

وفي هذا السياق، عبرت تونس عن مساندتها للتحالف العربي بزعامة السعودية ضد الإرهاب، كما استنكرت الخارجية التونسية الاعتداء الذي لحق بالسفارة السعودية في طهران.