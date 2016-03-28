ليبيا.. إغلاق مطار طرابلس بوجه السراج مجدداً

أفاد مسؤول ليبي أن طائرة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لم تغادر تونس حتى الآن باتجاه طرابلس، بسبب إغلاق المجال الجوي، ردا على التهديدات من حكومة طرابلس غير المعترف بها.

وأشار المسؤول إلى أن لا أحد يرغب في أن يسبب دخول الرئيس السراج إلى طرابلس المزيد من الفوضى أو سفك دماء الليبيين.

وأوضح المسؤول أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل على تنفيذ مهمتها بحرفية ومسؤولية، وأن عقيدتها تتركز في سلامة المواطن أولا، ثم تمكين المجلس الرئاسي من مباشرة مسؤوليته تجاه الوطن.

واعتبر المسؤول الليبي أنه عندما تنتهي اللجنة من ترتيباتها فإن المجلس سيدخل طرابلس بيد ممدودة وقلب مفتوح إلى أهله، ويعمل معهم لأجل طي صفحة الماضي والبدء في صفحة جديدة.

ونفى المسؤول الليبي الأنباء التي ترددت عن استقالة السراج جملة وتفصيلا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت هدد علي بوزعكوك وزير الخارجية في حكومة طرابلس باستخدام قوة السلاح لو لزم الأمر لمنع حكومة السراج من دخول العاصمة الليبية.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة شرق طرابلس قد علّقت رحلاتها يوم أمس الأحد، وفق ما أعلنت شركتا طيران وقائد طائرة، وذلك "لأسباب أمنية".

وقالت شركة "الخطوط الجوية الليبية" الحكومية على صحفتها في موقع فيسبوك: "نحيطكم علماً بأنه تم تعليق الرحلات التابعة لنا كافة اليوم... وذلك لأسباب تتعلق بالمراقبة الجوية".