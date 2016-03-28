مقتل 12 مسلحاً في الجزائر خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الأمن قتلت، الاثنين، متطرفا مسلحا شرق البلاد، ما يرفع إلى عدد الإرهابيين القتلى إلى 12 قتلوا في الجزائر خلال أسبوع.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن متطرفا قتل خلال عملية شنها الجيش في منطقة "تادمايت" التي تبعد 80 كلم شرق العاصمة، وبعد يومين من عملية مشابهة في المنطقة نفسها أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين آخرين.

وأوضحت وزارة الدفاع الاثنين أن "إرهابيا قتل أمس الأحد في الواد قرب الحدود الجنوبية مع تونس، كما قتل 6 إرهابيين منذ 21 مارس في هذه المنطقة بالصحراء الجزائرية.

والأربعاء في بلدة المعاتقة بمنطقة تيزي وزو بشرق الجزائر، قتلت الشرطة إرهابيا يحمل حزاما ناسفا.