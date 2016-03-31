السبسي يدعو المعارضة للابتعاد عن الإرهاب الفكري

دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، "الجبهة الشعبية" (تجمع أحزاب يسارية وعروبية) إلى الابتعاد عن "الإرهاب الفكري"، وفق تعبيره.

وأضاف السبسي في حوار إذاعي، الأربعاء "أن الجبهة لا تمثّل إلا جزءا ضئيلا من الشعب". مشيرا إلى "أن المعارضة دائما تنتقد"، معتبرا "أن ذلك ليس دورها الحقيقي".

ورفض الرئيس السبسي انتقادات المعارضة الموجهة له على خلفية دعم تونس ومساندتها للتحالف العربي ضد الإرهاب بزعامة السعودية.

كما أشار إلى "أن تونس مستعدة في حربها على الإرهاب للتعاون مع مختلف الدول وخص بالذكر الولايات المتحدة والسعودية وقال "هناك من لا يعجبه ذلك لكننا عازمون على مواصلة العمل مع مختلف الدول الشقيقة".

وردا على اتهام المعرضة "بالإرهاب الفكري" من قبل الرئيس السبسي قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح إعلامي إنه يرفض شيطنة المعارضة من قبل الرئيس السبسي.

وأضاف عصام الشابي قائلا "رئيس الجمهورية نسي أو تناسى أننا كنا في نفس قارب المعارضة ضد الترويكا".

وتابع "السبسي نسي أننا تعلمنا المعارضة على يديه، لكنها في تلك الفترة كانت لا تمارس الإرهاب الفكري كما صرح اليوم".

وتابع عصام الشابي المنطق الذي تحدث به الباجي قائد السبسي عن المعارضة سيثير كثيرا من غضب قادتها.

كما عبر عصام الشابي عن رفضه الشديد لوصف السبسي الناطق باسم الجبهة حمة الهمامي بأنه زعيم المعارضة، مضيفا لا أعتقد أن حمة الهمامي سعيد بهذا التعميد والرضا من قبل السبسي.

يذكر أن الرئيس السبسي اعتبر في تصريحه أن حمة الهمامي الناطق باسم "الجبهة الشعبية" هو زعيم المعارضة.