تونس.. هجوم إرهابي على دورية أمنية للحرس الوطني

أصيب دركي تونسي ليل الأربعاء في "كمين" نصبه متطرفون لدورية أمنية بمنطقة جبلية في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن "مجموعة إرهابية" تعد أكثر من 15 شخصاً أطلقت النار على سيارة درك كان على متنها ثلاثة عناصر في طريق بمنطقة فريانة الجبلية في ولاية القصرين.

وأضاف البيان "تم التعامل بسرعة وتيقظ مع المجموعة الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها. وقد أدت كثافة الطلق الناري إلى اشتعال السيارة التابعة للدورية قبل أن تلوذ المجموعة الإرهابية بالفرار باتجاه جبل الشعانبي"، الذي يعتبر نقطة الانتشار الرئيسية للجهاديين بالقرب من الحدود مع الجزائر وحيث يقوم الجيش التونسي بمطاردتهم منذ 2012.

وتابعت الوزارة "أسفر الهجوم الإرهابي عن إصابة عنصر حرس وطني (درك) على مستوى يده" وقد تم نقله إلى مستشفى القصرين "وحالته الصحية مستقرة".

وأضافت "تمّ في الحين توجيه وحدات مشتركة من الحرس والجيش الوطنيين للقيام بالأعمال الأمنية والعسكرية بالمنطقة".