مصراتة.. مسلحون فجروا جرافتين بطريقهما إلى بنغازي

كشفت مصادر متطابقة عن قيام مجموعة مسلحة بتفجير جرافتين بميناء مصنع الحديد والصلب بمصراتة منتصف ليلة البارحة كانتا في طريقهما إلى بنغازي.

وقالت المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن مسلحين من المدينة قاموا بالتسلل ليل البارحة إلى الميناء، وتمكنوا من إلصاق عبوات ناسفة بالجرافتين المحملتين بالذخائر لتنفجرا عقب مغادرتهما ميناء مصنع الحديد والصلب، الذي يستخدم لإرسال الجرافات إلى شرق ليبيا.

وأوضحت أن ألسنة النيران تصاعدت لأكثر من ساعة إثر تفجير الجرافيتن، فيما بادرت القوة الموالية للمؤتمر بتطويق محيط الميناء في محاولة للتكتم على الحادث.

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش أعلنت في أكثر من مناسبة تمكنها من تدمير عدد من الجرافات تحمل عتادا عسكريا قبالة مدينة بنغازي حاولت الاقتراب من شواطئ المدينة لإيصالها دعمها للمجموعات الإرهابية.

وتعيش المدينة على وقع انقسام حاد بين في الموقف من حكومة الوفاق، حيث توالت البيانات خلال الأيام الماضية المؤيدة للحكومة من المجلس البلدي المشارك في التوقيع الاتفاق السياسي، والرافضة للحكومة من قبل المجلس العسكري للمدينة والذي تسيطر عليه قيادات عسكرية من بينها "صلاح بادي" الذي أقدم على تفريق مظاهرة مؤيدة للحكومة مساء أمس بميدان الشهداء بطرابلس بقوة السلاح.

وشهدت مدينة مصراته مساء أمس مظاهرة شعبية حاشدة رحب خلالها المتظاهرون بدخول الحكومة للعاصمة طرابلس، فيما أعلن خليفة الغويل رئيس حكومة المؤتمر والمنتمي لمدينة مصراتة رفضه لدخول الحكومة للعاصمة، وقامت قوات موالية له بنشر آلياتها وسط العاصمة قبل أن تنسحب إلى أطرافها في وقت متأخر ليلة البارحة دون وضوح أسباب انسحابها.