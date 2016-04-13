وفاة جنديين فرنسيين في مالي إثر انفجار لغم

أكد مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء أن جنديين فرنسيين توفيا في مالي بعدما انفجر لغم أرضي في سيارة مدرعة كانت تقلهما وهو ما يرفع عدد ضحايا الحادث إلى ثلاثة.



وأُعلنت وفاة جندي أمس الثلاثاء بعدما اصطدمت العربة بعبوة ناسفة أثناء قيامها بدورية في شمال البلاد المضطرب.



وبالوفيات الجديدة ارتفع عدد قتلى الجيش الفرنسي إلى 17 منذ تدخل فرنسا في مالي المستعمرة الفرنسية السابقة في 2013 بهدف القضاء على المتشددين.



ويعكس ذلك انعدام الأمن المستمر في المنطقة بعد شهر من إعلان جناح تنظيم القاعدة في إفريقيا مسؤوليته عن هجوم استهدف فندقا فاخرا في ساحل العاج ردا على عمليات الجيش الفرنسي في غرب إفريقيا.