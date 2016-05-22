ليبيا.. اشتباكات إثر محاولة ميليشيات التمركز في صرمان

تشهد مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة منذ صباح اليوم الأحد بين الأهالي ومجموعة مسلحة موالية للإرهابيين سيطرت على عدد من المباني العامة وسط المدينة.

وبحسب شهود عيان من المدينة لــ"العربية.نت" فإن ميليشيات "الحبري" المشتبه علاقتها بتنظيم "داعش" والتي استطاع الأهالي إخراجها من المدينة في فبراير الماضي عادت صباح اليوم لتسيطر على مبان عامة من بينها مدرسة ابتدائية قبل أن يشتبك معها أهالي المدينة لعدة ساعات.

وقالت المصادر إن الوضع لا يزال متوتراً وسط اشتباكات متقطعة في حين أقفلت المحال التجارية وخلت شوارع المدينة من المارة.

ولم ترشح معلومات عن حجم الخسائر والإصابات رغم تأكيد ذات المصادر وجود إصابات.

وأضافت المصادر أن مجموعات مسلحة بالمدينة وافقت على مساندة جهود الأهالي الرامية إلى إخراج ميليشيات "الحبري".

ورغم تمركز مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" بمصيف "تليل" على ساحل بين مدينتي صبراته وصرمان لمدة تزيد عن السنة، إلا أن مجلسها البلدي الخاضع لسلطة المؤتمر الوطني السابق بطرابلس أنكر وجود التنظيم الإرهابي بالمدينة، قبل أن يعترف بوجوده إثر ضربة جوية نفذها طيران أميركي في 19 فبراير الماضي استهدف أكثر من 40 مقاتلا تابعا للتنظيم بمنزل وسط المدينة.

وأعلن المجلس البلدي وميليشياته التابعة لـ"فجر ليبيا" وقتها دعم جهود الأهالي المسلحة التي تمكنت من إخراج الميليشيات الداعمة لوجود "داعش" بالمدينة وعلى رأسها ميليشيات "الحبري" نهاية فبراير الماضي.