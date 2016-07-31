مالي.. تمديد حالة الطوارئ 8 أشهر

وافق #برلمان #مالي السبت بالإجماع على تمديد حالة #الطوارئ في البلاد لمدة ثمانية أشهر تنتهي في 29 مارس 2017، كما أفاد مصدر رسمي.

وقال مصدر في الجمعية الوطنية إن حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي الأحد تم تمديدها بموجب مشروع قانون أقر بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 99 نائبا.

ومن جهته أعلن التلفزيون الحكومي "او ار تي ام" أن النواب وافقوا على أن تسري حالة الطوارئ "من الأول من أغسطس ولغاية منتصف ليل 29 يوليو2017".

وتم فرض حالة الطوارئ في مالي إثر الاعتداء الذي استهدف في 20 نوفمبر 2015 فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو واوقع يومها 20 قتيلا. ومذاك أعيد فرض هذه الحالة الاستثنائية مرة تلو الأخرى.

والمرة الأخيرة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ في مالي تعود الى 21 يوليو غداة الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش في نامبالا بمقاطعة سيغو (وسط) وأسفر يومها عن مقتل 17 جنديا وإصابة 35 آخرين. ولاحقا مددت هذه الحالة لفترة عشرة ايام تنتهي الأحد.