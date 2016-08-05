الجزائر: 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم جنوب البلاد

سلم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات الأمنية في محافظة أدرار جنوب #الجزائر وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة #الدفاع_الجزائرية .

وقال بيان وزارة الدفاع "في إطار مكافحة #الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات الأمنية بقطاع العمليات لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وبحوزتهم مسدسان رشاشان من نوع كلاشينكوف وبندقية رشاشة من نوع "ماس" وكمية من الذخيرة وجهازا اتصال عن طريق الأقمار الصناعية".

كما كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في سكيكدة (شرق الجزائر) مخبأ للإرهابيين ومدفعين تقليديي الصنع.

وتعرف الجزائر تحركات مستمرة لعناصر #الجماعات_الإرهابية التي يبدو أنها فقدت السيطرة بعد الحصار الذي تتعرض له من طرف كتائب #الجيش_الجزائري التي عزّزت قواتها على طول حدودها الشرقية مع #ليبيا ، تحسباً لفرار عناصر تنظيم #داعش .