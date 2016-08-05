القوات الليبية تسعى لتعزيز تقدمها في سرت

تستمر معركة #سرت ، والمقاتلات الأميركية ماضية في قصف مواقع تنظيم #داعش في المدينة. كما حققت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدماً واكتفت حالياً في تثبيت المواقع التي سيطرت عليها.

ونجحت القوات الليبية في إحكام السيطرة على حي الدولار الواقع وسط سرت، وهي ماضية في تحصين تمركزها في هذا الحي الاستراتيجي ببناء متاريس دفاعية، في مواجهة المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، تحسباً لأي هجمات معاكسة من المتطرفين.

كذلك قامت بإرسال مزيد من المقاتلين والآليات العسكرية إلى منطقة المعارك في قصور الضيافة الواقعة بين حي الدولار ومركز قاعات واغادوغو للمؤتمرات، حيث المقر الرئيسي للتنظيم في سرت، وبذلك باتت القوات الليبية تسيطر على جميع المناطق حول مدينة سرت.

ورغم الغارات الجوية الأميركية إلا أن "داعش" لا يزال يسيطر على مناطق عدة في سرت من بينها: مباني الجامعة، والمستشفى الرئيسي، ومركز واغادوغو للمؤتمرات. يشار إلى أن هذا الأخير مبنى شديد التحصين، ويضم طابقين أسفل الأرض تم بناؤهما منذ عهد القذافي بجدران إسمنتية شديدة التحصين، وفقاً للقوات الحكومية.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن ما يقارب الألف مقاتل يتمركزون في ما تبقى من المواقع الخاضعة لـ"داعش" في سرت.