مشاورات تونس.. هوة عميقة بين الشاهد والطبقة السياسية

اختتم رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، مشاوراته مع الأحزاب بشأن حكومته الجديدة بلقائه وفداً من حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم.

وبدأ الشاهد مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات الوطنية فور تكليفه من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي، وعلى أثرها ما فتئ يعد بإصلاحات واسعة.

ولا تعكس نتائج المشاورات التي كشفت عن هوة بعيدة بينه وبين الطبقة السياسية تفاؤل رئيس الوزراء الشاب المكلف.

وكشف لقاؤه مسؤولين في حزبه النداء عن خلافات عميقة تعكس حالة الشقاق التي يعيشها الحزب، وهو ما سيكون مقدمة لعثرات للحكومة المنتظرة.

ويكفي أن مسؤولي النداء المشاركين في المشاورات قرروا إرجاء مسألة تقديم الأسماء المرشحة إلى حين اتضاح الهيكلة الحكومية. كما اكتفى وفد النداء بتقديم مقترحات قال إنها تسهل تنفيذ محتوى وثيقة اتفاق قرطاج.

ومن المتوقع أن يجري يوسف الشاهد مباحثات، لاحقاً، مع السبسي حول وزارتي الدفاع والداخلية طبقاً لأحكام الدستور

كذلك التقى رئيس الوزراء مسؤولين من الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، شريكي النداء والنهضة في الائتلاف الحاكم. واجتمع بوفد حركة النهضة، التي وافقت على المشاركة في الحكومة، ولكن بتمثيل أقوى.

من جانبه، رفض حزب مشروع تونس المشاركة. وعلقت بعض الأحزاب، مثل الجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة الشعب، مشاركتها في الحوار، مبررة موقفها بأن مبادرة السبسي تم إجهاضها ولم تعد حكومة وحدة وطنية، بل حكومة محاصصة حزبية.

وتثير مسألة المحاصصة مخاوف العديد من الأحزاب رغم أن الشاهد حاول تقديم تطمينات بأن تحظى حكومته بغطاء سياسي أوسع من الحكومة الائتلافية الحالية.