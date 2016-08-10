تونس.. النهضة تتمسك بحصتها كاملة في "حكومة الشاهد"

أشارت تصريحات متطابقة لقادة #النهضة التونسية إلى أن الحركة ما زالت لم تحسم قرارها النهائي حول مشاركتها في #الحكومة_التونسية المرتقبة، التي كُلف #يوسف_الشاهد ، وزير الشؤون المحلية في الحكومة المستقيلة، بتشكيلها.

وقال عضو مجلس الشورى والقيادي في الحركة #سيد_الفرجاني لـ"العربية.نت" إن "مشاركة "النهضة" هي رهينة توفر عدة شروط، تتصل بتوفير كل ظروف وممهدات النجاح، انطلاقا من مراعاة الأوضاع الحالية التي تمر بها #تونس ".

وأضاف الفرجاني أن "النهضة تنظر إلى تكوين حكومة منسجمة وفاعلة لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، وهي لا تضع مصلحتها كحزب في المقام الأول، وأن دعوتها إلى احترام نتائج الانتخابات الأخيرة، عند تشكيل الحكومة ليست "بدعة" أو تمسكا بالمحاصصة الحزبية".

في ذات السياق، أكد راشد #الغنوشي رئيس #حركة_النهضة في عدة تصريحات "أن المشاركة في #حكومة_الشاهد والشروط التي تضعها حركته، تتمثل في توسيع تمثيليتها مقارنة بحكومة #الصيد وتحييد وزارات السيادة والتقليص من عدد الوزراء المستقلين والتكنوقراط".

وشدد الغنوشي في حوار مع وكالة "الأناضول" للأنباء أمس الثلاثاء على أن حركته "طالبت بتمثيل في حكومة يوسف الشاهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد بما يعكس وضعها، حسب نتائج انتخابات 2014".

وتابع أن النهضة هي الكتلة الأولى بالبرلمان (69 نائباً) لكنها لا تطالب بأن يكون وزنها الأول في الحكومة، بل أن يكون وزنها الثاني. وأضاف: "لم نعد نقبل مشاركة رمزية غير مؤثرة، لم يعد هناك مبرر لهذه المشاركة الرمزية، مصلحة تونس أن تكون الأحزاب ممثلة، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى يحاسبها الشعب على ما قدمته، ولا يمكن أن نحملها مسؤولية ما تقدمه مجموعة من التكنوقراط أو المستقلين، وهذه هي الديمقراطية، هي حكم الأحزاب".

كما أكد الغنوشي أن من مصلحة تونس تحييد الوزارات السيادية عن الأحزاب، وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل.