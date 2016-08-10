"العدالة والتنمية" يقلل من حجم المغادرين لـ"الأصالة"

أجمعت عدة مقالات منشورة في موقع حزب #العدالة_والتنمية في #المغرب على أن الأشخاص الملتحقين بحزب #الأصالة_والمعاصرة "لم يستقيلوا كما تم الترويج لذلك في الإعلام، بل إن الحزب أقال عددا منهم، حين تبين له عدم التزامهم التنظيمي والسياسي ومخالفتهم للقوانين المؤطرة للعضوية بالحزب".

من جهته، برر رجل الأعمال #شفيق_الشعبي نجل الملياردير الراحل #ميلود_الشعبي استقالته من حزب العدالة والتنمية بمدينة #القنيطرة بغياب الديمقراطية الداخلية داخل حزب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وبأسلوب "الكولسة" الممارس داخل أجهزة الحزب المحلية، خاصة فيما يتعلق باختيار وكيل ومرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مصدر جد مقرب من شفيق الشعبي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن ما دفع الرجل لتقديم استقالته، هو أن انتخاب وكيل لائحة الحزب بمدينة القنيطرة، آلت وبإجماع المناضلين إلى رجل تعليم يتوفر على شعبية كبيرة، في حين قامت الأمانة العامة للحزب بتزكية #عزيز_الرباح وزير النقل والتجهيز وللوجيستيك.

وإذا كان شفيق الشعبي لم يحدد وجهته السياسية بعد، فإن #راضي_السلاوني ، وهو من ضمن المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، وعضو في #حركة_التوحيد_والإصلاح الجناح الدعوي للحزب، وهو برلماني سابق ورئيس بلدية #فاس_سايس ، اختار إلى جانب 10 حزبيين من المدينة ذاتها، الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة.

وقال راضي السلاوني، في حديث لـ"العربية.نت"، إن دواعي استقالته من حزب العدالة والتنمية، جاء نتيجة ما ظل يتعرض له حسب وصفه من "دسائس وخداع ونفاق من طرف بعض مستشاري الحزب بالبلدية باختلاق مشاكل مفتعلة تخدم بعض القيادات النافذة بالحزب، التي تريد أن تعبد طريق البرلمان لبعض الأعيان".

وأوضح أن هذه الفئة من المستشارين ظلت ترفض أن تقدم البلدية التي هو رئيسها الدعم المادي لجمعيات المجتمع المدني غير المحسوبة على الحزب، وهو ما يتنافى من وجهة نظره مع مبدأ الشفافية والمساواة والاستحقاق.

وأشار المتحدث إلى أن الحزب بدأ يحيد عن مبادئه باتجاهه نحو الانفتاح على الأعيان والأغنياء والرفع من أسهمهم وتزكيتهم للترشح للبرلمان على حساب المناضلين والديمقراطية الداخلية.

في المقابل، قال #سليمان_العمراني ، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"العربية نت" إنه وبصرف النظر عن هذه الهالة الإعلامية التي واكبت ما يعتبر بانسحاب عدد كبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية بحزب أخر، فإن عددهم تبعا له قليل وبعضهم اتخذت في حقهم قرارات انضباطية فقدوا على إثرها العضوية بالحزب.

وأعطى العمراني نموذج لـ16 عضوا جردوا من العضوية وتمت إقالتهم من التنظيم على صعيد مدينة #مراكش ، لكونهم حسب المتحدث قاموا بترتيبات مسبقة في الكواليس قبل الجمع العام الإقليمي لفرز المرشح لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وأكد على أن مسطرة اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية التي أقرها المجلس الوطني، الذي هو بمثابة برلمان الحزب، تبدأ من الجموع العامة على مستوى الأقاليم التي يشارك فيها أعضاء الحزب، والتي تنتخب مجموعة من أعضائها لتكوين لجنة تسمى "هيئة الترشيح".

وتقوم وظيفة "هيئة الترشيح" تبعا له، باقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات التشريعية المقبلة، وبعدها تبت الأمانة العامة للحزب في اللائحة، فتزكيها أو تعدلها جزئيا أو كليا.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مناضلي حزب العدالة والتنمية على صعيد بعض المدن الكبرى في #المغرب، كـ #فاس و #مراكش و #الحسيمية و #طنجة ، شدوا الرحال صوب حزب الأصالة والمعاصرة مع بداية العد العكسي للانتخابات التشريعية القادمة، موجة، نعتتها الصحافة الوطنية بـ"الانشقاق الكبير" و"النزيف الداخلي" و"الزلزال التنظيمي"، فيما يعتبرها العدالة والتنمية مجرد إقالات وليس استقالات.