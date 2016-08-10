6 دول غربية تطالب بتسليم منشآت ليبيا النفطية للحكومة

طالبت ست دول غربية في إعلان مشترك بأن تعود كل المنشآت النفطية في #ليبيا "من دون تأخير ولا تحفظات" إلى سلطة #حكومة_الوفاق الوطني الليبية.

وجاء في الإعلان الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة "فرانس برس" أن حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة تطالب بأن تعود السلطة على كل المنشآت النفطية "من دون شروط مسبقة ولا تحفظات ولا تأخير إلى أيدي السلطات الوطنية الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وطالبت الدول الست: "كل الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها".

وأعربت عن "قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ #الزويتينة النفطي"، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد على بعد حوالي 80 كلم جنوب غرب مدينة #بنغازي .

وهددت القوات الموالية للواء خليفة #حفتر المتمركزة في شرق ليبيا والمعارضة لحكومة الوفاق الوطني بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ.

وكانت حكومة الوفاق الوطني أعلنت عزمها الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة بسبب الخلافات السياسية وهجمات الإرهابيين.

إلا أن السلطات الموازية في شرق البلاد المدعومة بقوات اللواء حفتر لا توافق على تسليم تصدير النفط لحكومة الوفاق.

وهددت قوات حفتر في 26 تموز/يوليو بـ"ضرب" ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات #طرابلس وحشدت عشرات الآليات في مدينة #اجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) قرب الزويتينة، ما أثار مخاوف من نشوب معارك.

وحيال هذا الوضع أعربت الدول الست عن "دعمها للجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني للوصول إلى حل سلمي للمشاكل التي تؤثر على صادرات الطاقة في ليبيا".

وخلص الإعلان المشترك إلى أن "من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي"، معتبراً أن من "الضروري جدا" استئناف صادرات النفط.